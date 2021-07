Napoli | nuovo cantiere a Chiaia | cavo da 9000 volt in via Arco Mirelli

(Di mercoledì 28 luglio 2021): ilin programma dal 4 al 28 agosto riguarda la posa di undi media tensione dain via(che per un tratto sarà chiusa al traffico). Sta per partire un, per la precisione nel quartiere. Come riporta “Fanpage”, dal 4 al 28

Advertising

sscnapoli : ?? Bentornato Mister Frustalupi! ?? #ForzaNapoliSempre - ItalianNavy : Dal 22 al 24 luglio #naveVespucci ormeggerà a #Napoli, 2^ tappa italiana della Campagna di Istruzione. La nave scuo… - mattinodinapoli : Il Mann ad agosto invita a visitare la Napoli dell'arte: ecco il nuovo voucher - YoussefFadili17 : ?? Centrocampista centrale classe 2002, il nuovo innesto del #Sorrento arriva direttamente dalla primavera del… - pain_k91 : @exdemmerica Da quando sei diventata di nuovo demmerica ??, succedono solo disgrazie per il povero demme e per il napoli twitter -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo

ilmattino.it

Fiorenzuola 1922 è contenta di poter annunciare ufficialmente che ilallenatore della ... Como, Taranto, Piacenza,ed Ancona. Da allenatore, invece, la sua ultima esperienza risale alla ...La Spezia - Il 53° Festival Internazionale del Jazz della Spezia fa diil tutto esaurito con il concerto di Stefano Bollani. Dopo il sold out della serata inaugurale,..."Concerto Verde" e "...Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per le ultime sul mercato degli azzurri: "Vecino? Sia l'Inter che l'entourage del giocatore mi dicono che il calciatore non ha mai chie ...NARDO' - L’assise si è riunita ieri sera. Ok al gemellaggio con Argirocastro. Riduzioni Tari, arriva l’ok dal Consiglio comunale. Nella seduta di ieri sera - in modalità telematica - l’assise ha appro ...