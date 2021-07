LIVE Canottaggio | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | i doppi pl vanno a caccia di una medaglia

(Di giovedì 29 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe speranze didell’Italia: giovedì 29 luglio – I risultati nelle batterie dei pesi leggeri Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata di gare deldelledi. Quest’oggi ci saranno quattro gare che assegneranno medaglie con ben quattro finali A e quattro semifinali. L’Italia parte con credenziali valide per conquistare delle medaglie nella giornata odierna: su quattro finali, in due di queste saranno presenti equipaggi italiani. Alle 2.50, nel ...

2.50: DUE DI COPPIA LEGGERI 3.30 NUOTO 800 m. stile libero maschile Finali 3.40 NUOTO ...A" 17.20 WILL ò GRACE "Fatela carità" - "Qualcosa da dimenticare" 18.20 STUDIO APERTO/STUPIO ...Il programma del 28 luglio / Il calendario delle Olimpiadi Simone Biles si ritira anche dalla finale individuale SommarioNuotoScherma Basket Judo Boxe Tennis Ciclismo Tuffi Tiro a ...Nella pistola 10 metri uomini, subito eliminato Paolo Monna. 02.00 Pallavolo - Italia vs Canada 3-2 02.00 Canottaggio - Il quattro senza di Castaldo, Rosetti, Lodo e Vicino accede in Finale A. I due ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le speranze di medaglia dell'Italia: giovedì 29 luglio - I risultati nelle batterie dei pesi leggeri Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIV ...