Lissage brasiliano | la tecnica per capelli a piombo | sempre perfetti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilè una nuovaper otteneredrittissimi senza l’uso di piastra o phon. Attenzione, però, questo metodo non appartiene alla categoria del fai da te. Dovrete affidarvi alle mani esperte del vostro hair stylist per realizzare il vostro sogno. Direte addio ad una capigliatura crespa e opaca e per accogliere lucentezza e brillantezza, anche al mare, con un’asciugatura all’aria aperta! Il segreto risiede nella modificazione dei legami interni ai fusti tramite un ingrediente naturale che permette di richiudere le squame e “irrigidire” le lunghezze, eliminando le doppie punte. Curiose? ...