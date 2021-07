La morte del maresciallo Fasano è un giallo: ecco cosa non torna (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sulla morte del maresciallo Eugenio Fasano, deceduto nel 2019 dopo una partita di calcetto, ci sono ancora oggi alcuni punti da chiarire: sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Eugenio FasanoIl maresciallo dei carabinieri Eugenio Fasano è morto a 43 anni il 24 gennaio 2019 ufficialmente a causa di un malore sopraggiunto dopo una partita di calcetto tra colleghi. La causa del decesso era stata individuata in un arresto cardiocircolatorio, una versione che tuttavia non ha mai convinto la famiglia. L’ipotesi è che possa essere morto in seguito a un atto violento. Per ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 luglio 2021) SulladelEugenio, deceduto nel 2019 dopo una partita di calcetto, ci sono ancora oggi alcuni punti da chiarire: sulla vicenda sono state aperte due inchieste. EugenioIldei carabinieri Eugenioè morto a 43 anni il 24 gennaio 2019 ufficialmente a causa di un malore sopraggiunto dopo una partita di calcetto tra colleghi. La causa del decesso era stata individuata in un arresto cardiocircolatorio, una versione che tuttavia non ha mai convinto la famiglia. L’ipotesi è che possa essere morto in seguito a un atto violento. Per ...

Advertising

ladyonorato : Sono scioccata dalla notizia della morte del Prof. #DeDonno. Un medico tenace e coraggioso che ha avuto un ruolo im… - alex_orlowski : Ricordiamo la morte del Brigadiere Mario Cerciello Rega ucciso il 26 luglio 2019 da due turisti americani. E non di… - fanpage : “Uno di loro mi ha detto che devo tacere perché non ho capito niente”. Altri, invece, l’hanno insultato. Marco, 22e… - DriverMattia198 : RT @molumbe: Il plasma iperimmune funziona per frenare o spegnere la morte del malato Covid. E ha funzionato così nel reparto del dr De Don… - 1GROSSI : RT @pbecchi: Sarebbe opportuno accettare le cause della morte del medico Giuseppe de Donno, padre della cura del plasma iperimmune contro i… -