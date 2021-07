Kering fa il pieno di utili grazie al boom di vendite

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kering pieno

Borsa Italiana

Fa ildi utili la big francese del lusso, titolare fra gli altri del marchio Gucci, grazie al forte aumento delle vendite registrato nel primo semestre dell'anno. Il giro d'affari è aumentato ...... a capo del gruppo, nel quale confluiscono brand come Gucci, Bottega Veneta e Yves Saint ... senza la quale un museo contemporaneo non avrebbe senso di esistere a. Sia Palazzo Grassi a ...(Teleborsa) - Fa il pieno di utili la big francese del lusso Kering, titolare fra gli altri del marchio Gucci, grazie al forte aumento delle vendite registrato nel primo semestre dell'anno. Il ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Settore del lusso sotto i riflettori, dopo che ieri il colosso francese Lvmh ha pubblicato conti del primo semestre superiori al consensus per quanto ...