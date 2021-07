Dashiki e Dadà | in uscita il remix di Gianna Oh | ecco quando VIDEO

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo la pubblicazione della versione originale, in arrivo il 30 luglio ildiOh, del dj e producere della cantanteDopo il successo del singolooh – pubblicata per conto di Warner Music Italy – il dj e producertorna con la cantanteper un nuovoche uscirà venerdì 30 luglio. Il brano è statoato da Daniele Baldelli e Marco Dionigi, delle vere e proprie leggende della scena club italiana. IlCon ildiOh i due ...

fvacal : Canzone del risveglio Dashiki, DADA' - Gianna Oh (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Dashiki Dadà

L'Opinionista

Così la cantanteracconta 'Gianna Oh', nuovo singolo realizzato insieme con il dj e producerinsieme all'ipnotica e talentuosa cantante. Il brano è scritto in lingua napoletana ...Il colore del rossetto dell'estate 2021?: Rosso perché fa napoletano!: Secondo come mi sveglio decido il colore o il nulla sulla maschera. La camminata felina di questa estate sarà sui ...