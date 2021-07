Covid-19: in Sicilia muore una undicenne, i genitori non si erano vaccinati (Di mercoledì 28 luglio 2021) La bimba undicenne era affetta da una grave patologia e ha contratto l’infezione da variante Delta del Covid-19 dalla sorella, appena rientrata da una vacanza in Spagna. L’intera famiglia è risultata positiva al contagio, non si erano ancora vaccinati. Il governatore della Sicilia, Musumeci, ammonisce la popolazione sul rischio di non vaccinarsi. La Sicilia piange la bimba undicenne In Sicilia è deceduta una bambina appena undicenne, era ricoverata all’ospedale di Cristina di Palermo per i postumi di un’infezione da variante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) La bimbaera affetta da una grave patologia e ha contratto l’infezione da variante Delta del-19 dalla sorella, appena rientrata da una vacanza in Spagna. L’intera famiglia è risultata positiva al contagio, non siancora. Il governatore della, Musumeci, ammonisce la popolazione sul rischio di non vaccinarsi. Lapiange la bimbaInè deceduta una bambina appena, era ricoverata all’ospedale di Cristina di Palermo per i postumi di un’infezione da variante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, bimba di 11 anni muore a Palermo: la sua famiglia non era vaccinata - Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - MediasetTgcom24 : Covid, bimba di 11 anni con variante Delta morta in ospedale a Palermo #Covid - ItaliaViva : Covid: morta 11enne, la sua famiglia non era vaccinata - @davidefaraone - Nomefittizio2 : 'La #Sicilia si avvicina alla soglia di rischio di occupazione dei posti letto che comporterebbe il passaggio alla… -