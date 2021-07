Conte in versione Fantozzi alla Camera | cerca di uscire ma la porta non si apre | poi la spallata video

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Mentre spera nelle porte aperte di Draghi e della ministra Cartabia sulle modificheriforma della giustizia, Giuseppetrova le porte chiuse quandodidal palazzo dei gruppi parlamentari, dove stamane aveva incontrato i suoi grillini. Un piccolo inconvenienteano, quello accaduto all’ex premier, come documenta ildi Vista. Lad’uscita del Palazzo dei Gruppi si è aperta solo dopo alcune spinte e l’aiuto dei collaboratori dell’ex presidente del Consiglio. All’esterno, ...

Giustizia, Riforma Cartabia domani in CdM/ Lodo Conte-Draghi: cosa prevede l'accordo GREEN PASS E ... i punti certi sono il CdM di giovedì 29 luglio per approvare la versione rinnovata del Ddl penale ... Dal centrodestra è stata però veicolata un'altra versione: "Noi abbiamo alzato una nostra ... destinata ad essere bocciata in modo da lasciare disarmato Conte e la sua trattativa con Draghi. Chissà. Le ...