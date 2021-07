Brusaferro | combattiamo la pandemia grazie al metodo scientifico

(Di mercoledì 28 luglio 2021) "Questo è un evento mai successo prima. Non c'è nessun complotto, c'è una comunità a livello internazionale che fa in modo che le popolazioni possano uscire dall'emergenza. Noi possiamo combattere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro combattiamo

Tiscali.it

Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio, nel corso di un webinar di Riparte l'Italia con Luca Telese. 28 luglio 2021Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio, nel corso di un webinar di Riparte l'Italia con Luca Telese. 28 luglio 2021Per Brusaferro l’estensione del green pass al settore dei trasporti è inevitabile: «Ricordo che è stato messo a punto a livello di Unione europea ed è nato per favorire la libera circolazione tra Paes ...La strada per salvarci è una, è la scienza a parlare' Covid, Brusaferro: 'È il vaccino il metodo migliore per combattere i No Vax' di Tommaso Ciriaco. Silvio Brusaferro. Il presidente dell'Istituto su ...