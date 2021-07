Blangiardo | stipendi bassi spingono giovani all’estero

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – Il problema deisalari “spiega la propensione di molti nostripreparati a cercare un impiego“. A dirlo il Presidente dell’Istat, Gian Carlo, in un’intervista rilasciata a La Stampa. “Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati rinnovati otto contratti nazionali di categoria. Mentre quelli in attesa di rinnovo sono 43 e interessano circa 9,7 milioni di dipendenti – il 78,5% del totale – con un monte retributivo pari al 77,7%”, spiega. Quanto alla questione demografica,sottolinea che “una popolazione sempre più vecchia e longeva come quella ...

