Ars Sicilia approva iter richiesta referendum su giustizia - AnsaSicilia : Ars Sicilia approva iter richiesta referendum su giustizia. Vota a favore maggioranza la richiesta sui sei quesiti… - Nebrodinotizie : Dopo la @RegLombardia anche la @Regione_Sicilia, @arssiciliaoff ha dato il via libera #referendumgiustizia - blogsicilia : #notizie #sicilia Referendum Giustizia, Ars approva iter per la richiesta dei sei quesiti

Dopo la Regione Lombardia anche laha approvato l'iter per la richiesta del referendum sulla giustizia. L'Assemblea siciliana ha approvato, a maggioranza assoluta, la richiesta per i sei quesiti: abolizione della legge Severino ......mattina nella sala 'Piersanti Mattarella' dell'. 'SiciliaVola nasce da una idea del Movimento 5 Stelle che prevede un consistente sconto per determinate categorie di cittadini residenti in...Caldo ed afa in aumento con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi. Per i prossimi giorni, infatti, si intensificano le ondate di calore in Sicilia. Non si attenua il rischio incendi che rimane ...“Il via libera alle tariffe sociali, con sconti del 30 per cento per studenti, lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi e per chi viaggia per curars ...