UFFICIALE | Salernitana | il colpo arriva dall’Atalanta!

(Di martedì 27 luglio 2021) Con una nota sul proprio sitolaha reso noto l’acquisto di Matteo Ruggeri. L’esterno mancino, classe 2002,in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto e contro riscatto, anche se non sono state svelate le cifre dell’affare. L’Atalanta ha salutato il giocatore con una nota riportante le seguenti parole: “Per l’esterno bergamasco dopo tutto il percorso nel settore giovanile nerazzurro e l’esordio in prima squadra nella passata stagione, si tratta della prima esperienza in una nuova realtà, dove potrà continuare la sua crescita”. Laacquista quindi Matteo Ruggeri ...

Matteo Ruggeri è un nuovo giocatore della: ecco il comunicato del club campano Matteo Ruggeri è un nuovo giocatore della. Il comunicatodel club campano. L'U. S.1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con ..., invece, il ritorno di Coulibaly alla, in prestito con obbligo di riscatto. A poco meno di un mese dall'inizio del campionato sono tante le pedine che mancano alla rosa friulana ...La Salernitana ha piazzato il primo colpo del proprio mercato di Serie A. Dall’Atalanta arriva Matteo Ruggeri, a titolo temporaneo di un anno. Di seguito il comunicato del club campano. “L’U.S. Salern ...La Salernitana il prossimo anno giocherà in Serie A e sta lavorando sul mercato per costruire la rosa giusta in grado di lottare per la salvezza.