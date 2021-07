Ufficiale | Baschirotto all’Ascoli dalla Viterbese

(Di martedì 27 luglio 2021) L’Ascoli tramite notasul proprio sito, ha annunciato l’arrivo del difensore Federicoa titolo definitivo. Il classe ’96 arrivae ha segnato un contratto biennale con i bianconeri. Questo il comunicato el club: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivoil difensore Federico. Veronese di Isola della Scala, classe ’96,ha sottoscritto un accordo biennale. Dopo essersi fatto le ossa in Promozione col Nogara e in Serie D col Legnago Salus, nella ...

...rinforza la difesa ingaggiando a titolo definitivo dalla Viterbese il 24enne terzino destro veneto Federico. Per lui contratto fino al 30 Giugno 2023. Ecco il comunicatodel ...... giocando sempre in coppia e alternandosi nei vari incontri, potranno mettersi alla prova in una competizione. Il primo gruppo composto da capitan Roberto D'Ippolito, Ester, ...Dopo la cessione di Mamadou Tounkara al Cittadella, un altro elemento della rosa gialloblù passa ad un club di categoria superiore a testimoniare il buon lavoro svolto a livello ...SERIE B - Accordo biennale per il difensore L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Viterbese il difensore Federico Baschirotto. Veronese di Isola della Sca ...