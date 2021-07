Tu si que vales | novità | Giulia Stabile sarà la co-conduttrice

(Di martedì 27 luglio 2021) Un futuro roseo per la carriera della vincitrice di Amici 20. Dopo la fine del suo percorso al talent show di Canale 5,sembra essersi già impegnata in alcuni progetti televisivi. Da diversi giorni, circolano alcuni rumors riguardo la sua presunta partecipazione al programma Tu si que. A quanto pare la vincitrice della ventesima edizioni di Amici potrebbe far parte dello show televisivo autunnale del sabato sera.a Tu si que? Ecco le indiscrezioni Inizialmente si pensava che la ballerina potesse sostituire Belen Rodriguz, da poco diventata madre ...

- - > Leggi Anche Belen Rodriguez lascia la clinica e Santiago può finalmente incontrare Luna Marì Anche se è impegnatissima con il lavoro, tra le registrazioni di 'Tu si' e la nuova linea ...Tu sianticipazioni: svelato il ruolo di Giulia Stabile Sono ormai giorni che circolano diversi rumor sul futuro televisivo di Giulia Stabile dopo Amici 20 . Quest'ultima è approdata a Tu si...Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici torna in tv in un ruolo impegnativo. In molti l'attendono al varco per giudicarla ...Si diceva che Giulia Stabile avrebbe preso il posto di Belen a “Tu Si Que Vales”: ora è una foto su Instagram a svelare il suo vero ruolo nello show.