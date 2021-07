SSP600 | è divorzio tra Federico Caricasulo e il team GMT94

(Di martedì 27 luglio 2021) Pochi giorni dopo un negativo round del mondiale Supersport ad Assen , le strade die delsi separano consensualmente. Attesi tra gli assoluti protagonisti per la lotta ...

Pochi giorni dopo un negativo round del mondiale Supersport ad Assen , le strade di Federico Caricasulo e del team GMT94 si separano consensualmente. Attesi tra gli assoluti protagonisti per la lotta ...Il pilota italiano e la squadra capitanata da Christophe Guyot non proseguiranno insieme la stagione nel Mondiale Supersport. Al suo posto a Most ci sarà il francese Valentin Debise ...