Settimana di crescita dei contagi: Italia più 78%; Lombardia più 38%; Bergamo più 61% (Di martedì 27 luglio 2021) Per la terza Settimana consecutiva la crescita dei casi è stata molto elevata: a livello nazionale negli ultimi sette giorni (20-26 luglio) i contagi certificati da tampone sono stati 31.017, in crescita del 78,7% rispetto allo stesso periodo della Settimana precedente (quando furono 17.360); media giornaliera 4.431 (da 2.480); rapporto positivi/tamponi totali: 2,30% (in precedenza 1,43%); rapporto positivi/casi testati: 7,7% (da 4,5%). Si segnala la netta inversione di tendenza nei ricoveri ordinari: erano 1.188 venerdì scorso, sono 1.512 oggi (+27,3%) e nelle terapie intensive: 182 (dalle 162 ...

