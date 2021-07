Scacchi, World Cup 2021: Magnus Carlsen soffre, ma avanza. Tra le donne salta la numero 2 Kateryna Lagno (Di martedì 27 luglio 2021) Entra ormai nel vivo la World Cup, l’evento che a Sochi sta definendo due partecipanti per il Torneo dei Candidati 2022 e che, per la prima volta, ha anche una sua controparte femminile. La differenza è che, se nell’Open (in pratica il maschile) il tabellone si è allineato ai quarti di finale, per quanto riguarda le donne si è invece già alle semifinali. Il torneo rischia di perdere Magnus Carlsen, costretto alla terza serie di spareggi per avere ragione del russo Andrey Esipenko: il Campione del Mondo riesce a prevalere per 5-3 dopo aver avuto una sola occasione nelle prime quattro partite (patte), la vittoria nella ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Entra ormai nel vivo laCup, l’evento che a Sochi sta definendo due partecipanti per il Torneo dei Candidati 2022 e che, per la prima volta, ha anche una sua controparte femminile. La differenza è che, se nell’Open (in pratica il maschile) il tabellone si è allineato ai quarti di finale, per quanto riguarda lesi è invece già alle semifinali. Il torneo rischia di perdere, costretto alla terza serie di spareggi per avere ragione del russo Andrey Esipenko: il Campione del Mondo riesce a prevalere per 5-3 dopo aver avuto una sola occasione nelle prime quattro partite (patte), la vittoria nella ...

Advertising

OA_Sport : Scacchi: in World Cup si procede verso i quarti di finale nel torneo Open e verso le semifinali in quello femminile - ScacchiGabriel : FIDE World Cup 2021 Shankland vs Svidler | Indiana di Re Guarda: 'Dio Perdona, Alfio No!' - i91sgf : @i4Iwt tbbt, atypical iniziala assolutamente, poi sto iniziando glee quando la finisco ti faccio sapere com'è, la r… - Giunass1 : @boywlve io sto guardando 'the good doctor' ed è molto bello ^^ se invece vuoi serie più corte ti cosiglio 'La regi… - zazoomblog : Scacchi World Cup 2021: avanza Magnus Carlsen salutano Dubov e Harikrishna. Donne colpo di coda Kosteniuk -… -