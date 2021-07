No non sono un “cervello in fuga” ma un “cervello cacciato via” dall'Italia (Di martedì 27 luglio 2021) “Ah, guardala qua! Un caso di quei cervelli in fuga di cui si legge sui giornali e si parla tanto in TV. Allora esistete veramente, non ne avevo incontrato ancora uno”. Ora, a parte la constatazione finale che mi fa assomigliare a un lemure o un pangolino, questa è di solito la fatidica sentenza senza appello che viene emessa durante i primi cinque minuti di conversazione con un interlocutore, molto spesso sconosciuto, ma Italiano, dopo aver appreso che vivo all’estero. Cosa io ci faccia all’estero sembra molto spesso irrilevante alla discussione. Potrei essere un cervello in fuga che si avvinghia ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) “Ah, guardala qua! Un caso di quei cervelli indi cui si legge sui giornali e si parla tanto in TV. Allora esistete veramente, non ne avevo incontrato ancora uno”. Ora, a parte la constatazione finale che mi fa assomigliare a un lemure o un pangolino, questa è di solito la fatidica sentenza senza appello che viene emessa durante i primi cinque minuti di conversazione con un interlocutore, molto spesso sconosciuto, mano, dopo aver appreso che vivo all’estero. Cosa io ci faccia all’estero sembra molto spesso irrilevante alla discussione. Potrei essere uninche si avvinghia ...

Advertising

lapoelkann_ : Travaglio è il signore dei Sith dell’insulto: riesce ad attaccare i vivi, ma non si tira indietro quando c’è da att… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - ItaliaTeam_it : Nella 4x100 sl non eravamo mai saliti sul podio olimpico. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manu… - eternvltear : non sono più la stessa persona che ero prima di ascoltare la cover di I'll be missing you - LEOREDBARON : RT @CamarcaJuri: Le api non sprecano il loro tempo a spiegare alle mosche che il nettare è più buono della merda....... alcuni soggetti son… -