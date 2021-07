NEO: The World Ends with You disponibile da oggi per PS4 e Nintendo Switch (Di martedì 27 luglio 2021) È disponibile a partire da oggi NEO: The World Ends with You, il nuovo videogioco action RPG sviluppato da Square Enix NEO: The World Ends with You, il nuovo videogioco action RPG sviluppato da Square Enix (l’azienda dietro al franchise di Final Fantasy) è disponibile a partire da oggi, martedì 27 Luglio 2021, nelle sue versioni per PlayStation 4 e Nintendo Switch. In futuro, il titolo sarà giocabile anche su PC, dove uscirà in esclusiva su Epic Games Store alla fine dell’estate. Coloro ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 luglio 2021) Èa partire daNEO: TheYou, il nuovo videogioco action RPG sviluppato da Square Enix NEO: TheYou, il nuovo videogioco action RPG sviluppato da Square Enix (l’azienda dietro al franchise di Final Fantasy) èa partire da, martedì 27 Luglio 2021, nelle sue versioni per PlayStation 4 e. In futuro, il titolo sarà giocabile anche su PC, dove uscirà in esclusiva su Epic Games Store alla fine dell’estate. Coloro ...

Advertising

ayumvu : NEO: The World Ends with You, è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4 e Nintendo Switch! In arrivo ent… - GameSailors : NEO: The World Ends with You è disponibile - News - AndrewPattone : La tristezza di sapere che NEO the world ends with you ti sta aspettando a casa ma tu hai ancora una luuuuunga giornata davanti - GamingTalker : NEO The World Ends with You è disponibile da oggi su PS4 e Nintendo Switch - AkibaGamers : NEO: The World Ends with You è finalmente disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4 e Nintendo Switch. -