Milan | retroscena Pioli | contatti con una big della Premier

(Di martedì 27 luglio 2021) Interessantedi mercato sul, svelato dalla Gazzetta dello Sport. Protagonista il tecnico rossonero Stefano: il Tottenham, infatti, avrebbe provato a prendere l’ex Fiorentina, questa estate. Il tecnico, però, ha rifiutato: la volontà diè di rimanere al, in attesa di una chiamata dalla dirigenza per discutere del rinnovo di contratto, dopo la grandissima passata stagione. Ti potrebbe anche interessare: Juventus, Cristiano Ronaldo e il rebus futuro L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Il Milan ha massima fiducia in Pioli e presto dovrebbe discutere di rinnovo di contratto. L'allenatore intanto ha respinto le sirene inglesi. Il Milan, assieme all'Atalanta, è l'unica delle prime della classifica dell'ultima Serie A a non aver cambiato allenatore. Massima fiducia in Stefano Pioli, stimatissimo da dirigenza e giocatori.