Lele Oriali lascia l’Inter: manca solo l’ufficialità (Di martedì 27 luglio 2021) Lele Oriali lascia l’Inter Concluso l’Europeo con la vittoria in finale sull’Inghilterra, Lele Oriali si sta godendo qualche settimana di relax. Presto il dirigente prenderà la decisione sul suo futuro all’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, l’ex centrocampista interista avrebbe deciso di lasciare il suo ruolo all’Interno del Club di Viale della Liberazione per concentrarsi sulla Nazionale dove lavora al fianco di Roberto Mancini. Per il suo addio all’Inter manca ancora ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 luglio 2021)Concluso l’Europeo con la vittoria in finale sull’Inghilterra,si sta godendo qualche settimana di relax. Presto il dirigente prenderà la decisione sul suo futuro al. Secondo il Corriere dello Sport, l’ex centrocampista interista avrebbe deciso dire il suo ruolo alno del Club di Viale della Liberazione per concentrarsi sulla Nazionale dove lavora al fianco di Roberto Mancini. Per il suo addio alancora ...

Nando9687 : L’addio di Lele Oriali pesa come lo spruzzino in spiaggia quando ci sono 38 gradi - intermatrix78 : #zhangOut dopo aver regalato Hakimi al Psg i cinesi non contenti hanno cacciato anche Lele Oriali complimenti grand… - FootballAndDre1 : Oggi tutti i giornali riportano una notizia ormai passata. L'Inter interrompe il proprio rapporto lavorativo con O… - _esegesi_ : @_enz29 Lele Oriali e non ce lo pagano neanche. - INeroblu : La perdita di Lele #Oriali è peggiore di quella di #Conte, #Hakimi e #Pintus messi insieme. #Inter -