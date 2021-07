Lazio | l' amichevole col Padova finisce 1 - 1 A segno Luis Alberto su rigore

Advertising

BigiarelliL : #Auronzo2021 #Amichevole #Lazio ?? Padova 1-1 ?? 19' Della Latta ?? 43' rig. #LuisAlberto #CMonEagles ?? - CrapanzanoRobin : RT @tvdellosport: ?? Ad Auronzo di Cadore finisce con un pareggio l’amichevole tra #Lazio e #Padova ??I biancocelesti erano passati in sva… - DavidAmoyal : RT @PadovaCalcio: Amichevole #Lazio - #Padova 1-1 Highlights Reti: 18° Della Latta, 41° Luis Alberto rig. #LazioPadova immagini courtesy O… - PadovaCalcio : Amichevole #Lazio - #Padova 1-1 Highlights Reti: 18° Della Latta, 41° Luis Alberto rig. #LazioPadova immagini cour… - tvdellosport : ?? Ad Auronzo di Cadore finisce con un pareggio l’amichevole tra #Lazio e #Padova ??I biancocelesti erano passati… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio amichevole

Laprova a reagire ma le cose non migliorano e cresce il nervosismo, con Luis Alberto che si becca un giallo per una reazione spropositata nei confronti di Saber, reo di avergli rifilato un ...Il video con gli highlights e i gol di- Padova 1 - 1,precampionato dei biancocelesti andata in scena martedì 27 luglio 2021 ad Auronzo di Cadore. Deludentissimo pareggio per i ragazzi di Sarri, che sistemano parzialmente ...Lenta e macchinosa nel primo tempo, un po' più vivace nella ripresa. Piccolo passo indietro della Lazio che chiude il ritiro di Auronzo con un pareggio di 1-1 col Padova, ...Oltre allo scialbo 0-0 del Torino contro la formazione saudita dell'Al Fateh, arriva anche un deludente 1-1 della Lazio contro il Padova, squadra che milita nel campionato di Serie C, ...