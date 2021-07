La mossa di Pfizer e Moderna | vaccini per bimbi di 5-11 anni

(Di martedì 27 luglio 2021) L'Fda sollecita l'ampliamento degli studi per la fascia d'età 5-11. Ad ottobrepotrebbe essere pronta anche per i più piccoli (6 mesi - 2

Advertising

fisicoperaria : @Walterhagen1964 Infatti nel thread viene sottolineato che UE si è mossa almeno un mese prima per avere nuove dosi… - ChiaraAbrescia : @ghianda Io sono assolutamente pro, però mi è capitato di fare la seconda dose nei giorni del panico per AZ e ho do… -

Ultime Notizie dalla rete : mossa Pfizer

il Giornale

avrebbe un iter più rapido rispetto a Moderna e potrebbe essere in grado di soddisfare le aspettative della FDA su una dimensione di prova più ampia e comunque presentare una richiesta per ...Evidente che si tratta di unaper evitare il peggio: c'è disorientamento, non si conoscono i ...(siero destinato alle categorie prioritarie) per aspettare di sottoporsi al vaccino tramite. ...L'Fda sollecita l'ampliamento degli studi per la fascia d'età 5-11 anni. Ad ottobre Pfizer potrebbe essere pronta anche per i più piccoli (6 mesi - 2 anni) ...Di Forza Italia erano anche il vicesindaco Francesco Arduini e l’assessore alla cultura Claudia Barbera, entrambi confluiti i FdI Dal 2018, hanno lasciato la casacca forzista dapprima Niko Cordioli ch ...