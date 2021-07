Giulia Stabile | svelato il suo ruolo a Tu si que vales

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 luglio 2021) Da settimane, ormai, non si fa che parlare di, vincitrice di Amici. La ballerina ha conquistato tutti, pubblico compreso. Negli ultimi tempi, la ragazza è approdata anche nella grande famiglia di Tu si que: qual è il suoa Tu si quenon ha soltanto vinto l'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma è entrata nel cuore del grande pubblico. Non solo, la ballerina è riuscita a farsi amare anche dalla grande famiglia della Queen Mary, motivo per cui farà parte di molti ...