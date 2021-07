Filippo Bisciglia prima di Temptation Island svela: “Sono in tensione” (Di martedì 27 luglio 2021) Filippo Bisciglia prima dell’ultima puntata di Temptation Island, che vedrà la messa in onda degli ultimi falò dei fidanzati di quest’anno, si è lasciato andare ad un’inedita confessione. Questa sera si concluderà l’edizione 2021 di Temptation Island, che anche quest’anno ha rivisto, per la gioia del pubblico del piccolo schermo, Filippo Bisciglia nel ruolo di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 luglio 2021)dell’ultima puntata di, che vedrà la messa in onda degli ultimi falò dei fidanzati di quest’anno, si è lasciato andare ad un’inedita confessione. Questa sera si concluderà l’edizione 2021 di, che anche quest’anno ha rivisto, per la gioia del pubblico del piccolo schermo,nel ruolo di L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Advertising

sondaggi_tv : #Temptationsisland #Tzvip Per voi Filippo Bisciglia ogni quanto sc0pa? - robygno : Sapete se fanno un corso per imparare le facce di Filippo Bisciglia? #TemptationIsland - glooit : Temptation Island, nessuno batte il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia leggi su Gloo… - zazoomblog : Avete mai visto la casa di Filippo Bisciglia? Una villa da sogno - #Avete #visto #Filippo #Bisciglia? - _principess : RT @mmmiriaam: tweet di apprezzamento per filippo bisciglia, che se ho ancora speranza negli uomini, è tutto merito suo. #TemptationIslan… -