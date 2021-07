Covid: in Campania in calo il tasso contagi, stabili i ricoveri (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCala il tasso di contagio in Campania, stabili i ricoveri in degenza ordinaria, in calo quelli in intensiva. Sono, in sintesi, i dati del bollettino quotidiano. Si registrano 236 positivi su 7.330 tamponi molecolari: si passa dal 5,98% di ieri al 3,21 di oggi. Quattro i morti nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati in intensiva sono 10, ieri erano 12 mentre quelli in degenza sono 188, come ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCala ildio inin degenza ordinaria, inquelli in intensiva. Sono, in sintesi, i dati del bollettino quotidiano. Si registrano 236 positivi su 7.330 tamponi molecolari: si passa dal 5,98% di ieri al 3,21 di oggi. Quattro i morti nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri. I ricoverati in intensiva sono 10, ieri erano 12 mentre quelli in degenza sono 188, come ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, 236 positivi: contagi in calo, stabili i ricoveri - TV7Benevento : Covid. In Campania 236 nuovi casi, 5 decessi, 10 ricoveri in terapia intensiva... - infoitsalute : In Campania vaccini Covid anche in spiaggia. Ma le prenotazioni degli under 18 restano poche - anteprima24 : ** #Covid: in #Campania in calo il tasso contagi, stabili i ricoveri ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie L'altalena dei dati #Covid in Campania: oggi si scende al 3,21% - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus in Italia, il bollettino del 27 luglio: 4.522 nuovi casi, i morti sono 23 Le vittime approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nel ... 33.818 in Lombardia 11.634 in Veneto 7.585 in Campania 13.279 in Emilia - Romagna 11.699 in ...

Coronavirus, 4.522 nuovi casi con 241.890 tamponi e 24 morti In Campania 236 casi e cinque decessi. In Piemonte si registrano 224 nuovi contagi. In Calabria 110 positivi e un decesso. In Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 89 nuove positività. Nelle ...

Covid: in Campania tasso al 6%, aumentano i ricoverati Agenzia ANSA L’altalena dei dati covid in Campania: oggi si scende al 3,21% Sono 236 i nuovi positivi al covid in Campania con tre decessi nelle ultime 24 ore La consueta altalena dei dati tra il lunedì e il martedì della diffusione del covid in Campania, si registra anche og ...

Ministro dell’Istruzione: “In Campania vaccinato il 100% del personale scolastico” Nell'attesa che la campagna vaccinale raggiunga anche gli alunni, in Italia si è vaccinato l'85,5% del personale scolastico, mentre questa percentuale in Campania ha raggiunto addirittura il 100%: lo ...

Le vittime approfondimento Vaccino: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nel ... 33.818 in Lombardia 11.634 in Veneto 7.585 in13.279 in Emilia - Romagna 11.699 in ...In236 casi e cinque decessi. In Piemonte si registrano 224 nuovi contagi. In Calabria 110 positivi e un decesso. In Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate 89 nuove positività. Nelle ...Sono 236 i nuovi positivi al covid in Campania con tre decessi nelle ultime 24 ore La consueta altalena dei dati tra il lunedì e il martedì della diffusione del covid in Campania, si registra anche og ...Nell'attesa che la campagna vaccinale raggiunga anche gli alunni, in Italia si è vaccinato l'85,5% del personale scolastico, mentre questa percentuale in Campania ha raggiunto addirittura il 100%: lo ...