Chi è Manuela Carriero di Temptation Island 2021? Età e Instagram

Leggi su novella2000

(Di martedì 27 luglio 2021) Tutto ciò che c’è da sapere su, fidanzata di Stefano Sirena e protagonista di. Ecco alcune news: dall’età, alla vita privata,e percorso nel reality. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1990Luogo di nascita: BrindisiEtà: 31 anni Altezza: Informazione non disponibilePeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: Informazione non disponibileProfessione:fa la baristaFidanzato: Stefano ...