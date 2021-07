Tokyo 2020, tifone Nepartak verso il Giappone: le ultime news (Di lunedì 26 luglio 2021) tifone Nepartak verso il Giappone. “Si prevede che una tempesta tropicale, l’ottava, si abbatterà in alcune zone delle regioni di Kanto e/o Tohoku del Giappone orientale nel pomeriggio di martedì 27 luglio. Il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 sta lavorando con il Cio, le Federazioni Internazionali e altre organizzazioni pertinenti per assicurarsi che i processi e i piani in atto per rispondere a qualsiasi condizione meteorologica avversa siano attivati, in caso di necessità” spiega in una comunicazione il comitato di Tokyo 2020. “A ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021)il. “Si prevede che una tempesta tropicale, l’ottava, si abbatterà in alcune zone delle regioni di Kanto e/o Tohoku delorientale nel pomeriggio di martedì 27 luglio. Il Comitato Organizzatore dista lavorando con il Cio, le Federazioni Internazionali e altre organizzazioni pertinenti per assicurarsi che i processi e i piani in atto per rispondere a qualsiasi condizione meteorologica avversa siano attivati, in caso di necessità” spiega in una comunicazione il comitato di. “A ...

