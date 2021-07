Tokyo 2020, skateboard donne: oro e argento a due 13enni (Di lunedì 26 luglio 2021) Un oro e un argento per due 13enni nella prima competizione olimpica di skateboard per donne ai Giochi di Tokyo 2020. La tredicenne giapponese Momiji Nishiya ha vinto la gara, regalando alla nazione ospitante l’oro dopo che Yuto Horigome ha vinto la competizione maschile. Rayssa Leal, brasiliana, anche lei di 13 anni, ha vinto l’argento, la seconda del suo paese nello skateboard dopo che Kelvin Hoefler è arrivato secondo domenica nell’evento maschile. Il bronzo femminile è andato alla 16enne giapponese Funa Nakayama. A colpire particolarmente è l’età ... Leggi su funweek (Di lunedì 26 luglio 2021) Un oro e unper duenella prima competizione olimpica diperai Giochi di. La tredicenne giapponese Momiji Nishiya ha vinto la gara, regalando alla nazione ospitante l’oro dopo che Yuto Horigome ha vinto la competizione maschile. Rayssa Leal, brasiliana, anche lei di 13 anni, ha vinto l’, la seconda del suo paese nellodopo che Kelvin Hoefler è arrivato secondo domenica nell’evento maschile. Il bronzo femminile è andato alla 16enne giapponese Funa Nakayama. A colpire particolarmente è l’età ...

