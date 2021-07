Tokyo 2020, scherma: Garozzo d’argento nel fioretto (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d’argento nel torneo olimpico di fioretto maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Il siciliano è stato battuto in finale dallo schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 15-11. Per l’azzurro che aveva vinto l’oro a Rio 2016 un amaro argento. Per l’Italia è la nona medaglia a Tokyo. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 26 luglio 2021) Danieleha vinto la medaglianel torneo olimpico dimaschile ai Giochi di. Il siciliano è stato battuto in finale dallo schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 15-11. Per l’azzurro che aveva vinto l’oro a Rio 2016 un amaro argento. Per l’Italia è la nona medaglia a. Funweek.

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - gilnar76 : TOKYO 2020 - FIORETTO MASCHILE. ARGENTO per Daniele Garozzo. Finale pessima la sua #Finoallafine #Forzajuve… - GRonchieri : Meravigliosi. -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi Tokyo 2020: Daniele Garozzo medaglia d'argento nel fioretto Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale a Tokyo 2020. L'azzurro ha perso 11 - 15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Siciliano, è il fratello minore dello spadista Enrico Garozzo. Nel 2008 ha vinto il Cadet World ...

Garozzo argento nel fioretto, vince Cheung 15 - 11 'Solo' argento per Daniele Garozzo , che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 perde la finale con l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 11 a 15. Incontro sempre condotto dall'asiatico, che dopo le prime stoccate allunga subito. A metà ripresa l'...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arrivano l'argento di Garozzo nel Fioretto e Bacosi nello skeet La Stampa Tokyo 2020, Italia ancora sul podio: due argenti e un bronzo ncoraggianti gli altri risultati nonostante la sconfitta dell'Italvolley contro la Polonia. ecco Garozzo in finale nel fioretto, la 'Divina' passa alle semifinali nei 200 stile libero, Testa prosegue ...

TOKYO 2020, Argento per Zazzeri, Caramignoli 7^ Medaglia di argento dal sapore fiorentino alle Olimpiadi di Tokyo: Lorenzo Zazzeri, allievo della Rari Nantens e componente della staffetta 4x100 stile libero, che ha chiuso al secondo posto dietro ...

Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale a. L'azzurro ha perso 11 - 15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Siciliano, è il fratello minore dello spadista Enrico Garozzo. Nel 2008 ha vinto il Cadet World ...'Solo' argento per Daniele Garozzo , che ai Giochi Olimpici diperde la finale con l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 11 a 15. Incontro sempre condotto dall'asiatico, che dopo le prime stoccate allunga subito. A metà ripresa l'...ncoraggianti gli altri risultati nonostante la sconfitta dell'Italvolley contro la Polonia. ecco Garozzo in finale nel fioretto, la 'Divina' passa alle semifinali nei 200 stile libero, Testa prosegue ...Medaglia di argento dal sapore fiorentino alle Olimpiadi di Tokyo: Lorenzo Zazzeri, allievo della Rari Nantens e componente della staffetta 4x100 stile libero, che ha chiuso al secondo posto dietro ...