Scherma, Daniele Garozzo argento nel fioretto (Di lunedì 26 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Daniele Garozzo ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L'azzurro, che nel finale di match ha accusato un problema muscolare alla coscia destra, ha ceduto in finale con il punteggio di 15-11 a Ka Long Cheung, atleta di Hong Kong. Il siciliano aveva vinto l'oro alle ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016. "Fa molto male. Il mio avversario, però, ha tirato meglio di me, c'è poco da dire. Ho lasciato troppo ilcentro pedana ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana, mentre lui stava benissimo" ha detto Daniele

