Olimpiadi | windsurf | Mattia Camboni secondo dopo sei regate

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. – (Adnkronos) – Grande giornata pernel(classe RS:X) ai Giochi di Tokyo fa registrare una doppia terza piazza che gli vale la seconda posizione assoluta in classifica generaledisputate a quota 16 punti. Il 25enne di Civitavecchia si trova ad una sola lunghezza dal leader olandese Kiran Badloe e deve guardarsi le spalle in ottica podio dallo svizzero Mateo Sanz Lanz (20 punti) e dal francese Thomas Goyard (23). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Certo, trattandosi di, di sport legato all'imprevedibilità di vento e di mare, di tre ... Domani è un altro giorno.' Lunedi 26 luglio, secondo giorno di regate, corrono ancora solo i...Sono state disputate tre regate per iRS:X maschili e femminili, e due regate per i Laser ...