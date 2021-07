(Di lunedì 26 luglio 2021)venerdì trovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord instabilità al mattino c’è di regolarmente nuvolosi con qualche pioggia tra Liguria e Lombardia al pomeriggio temporali a ridosso dell’arco alpino con qualche sconfinamento sulla pianura padana in serata a te se residue piogge sui rilievi altrove con Cieli poco nuvolosi al centro giornata uggiosa al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo con ancora assenza di precipitazioni tempo stabile anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Ampi spazi al mattino di sereno ha coperto sulla Sardegna ...

giuliog : RT @rep_roma: Meteo, settimana di fuoco nel Lazio e a Roma: si sfioreranno i 40° [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 18:39] https://t… - quartomiglio : ONDATA DI CALDO e stato di PRE-ALLERTA nel LAZIO a: ROMA, FROSINONE, RIETI e VITERBO - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 26-07-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - rep_roma : Meteo, settimana di fuoco nel Lazio e a Roma: si sfioreranno i 40° [di Valentina Lupia] [aggiornamento delle 18:39] - quartomiglio : CALDO PROTEGONISTA fino ai PRIMI DI AGOSTO il MALTEMPO però resta in agguato -

I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischioda "ondata di calore". A partire dalle 8 di domani mattina, martedì 27 luglio e fino alle 20 di giovedì 29 luglio nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato (...(ANSA) – ROMA, 26 LUG – Tra lunedì 26 e martedì 27 luglio violenti temporali interesseranno ancora le regioni settentrionali, poi farà sempre più caldo su tutto il Paese, con picchi a tratti estremi s ...