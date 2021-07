Maltempo: allagamenti a Londra, ospedali in crisi (Di lunedì 26 luglio 2021) I reparti di pronto soccorso di due ospedali londinesi sono in difficoltà in queste ore a causa degli allagamenti di ieri e le autorità stanno deviando le ambulanze verso altre strutture. Secondo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) I reparti di pronto soccorso di duelondinesi sono in difficoltà in queste ore a causa deglidi ieri e le autorità stanno deviando le ambulanze verso altre strutture. Secondo ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allagamenti Corrente a getto : cosa c'è dietro il meteo "estremo" ... poi le alluvioni in Germania e Belgio che hanno provocato centinaia di morti e gli allagamenti per ... perturbazioni e maltempo) rimangono più a lungo su un'area scatenando possibili disastri perché ...

Maltempo: allagamenti a Londra, ospedali in crisi I reparti di pronto soccorso di due ospedali londinesi sono in difficoltà in queste ore a causa degli allagamenti di ieri e le autorità stanno deviando le ambulanze verso altre strutture. Secondo quanto riporta la Bbc, gli ospedali di Whipps Cross e Newham (est) hanno lanciato appelli sui social ...

Maltempo | Ancora allagamenti nella notte per il temporale A Calolzio si è allagato nuovamente il sottopasso di Sala e una vettura è stata recuperata dal soccorso stradale. E’ stato soprattutto il calolziese a subire maggiori ripercussioni, Calolzio, Torre de ...

