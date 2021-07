Kitty Spencer, il matrimonio della nipote di Lady Diana tra abiti da sogno (di Dolce & Gabbana) e fuochi d’artificio. E il marito Michael Lewis si è vestito di bianco (Di lunedì 26 luglio 2021) È convolata a nozze sabato 24 luglio Kitty Spencer (30 anni), nipote della compianta Lady Diana. Al matrimonio con il magnate sudafricano Michael Lewis (61 anni) sono seguiti giorni di festeggiamenti presso Villa Aldobrandini, nella zona di Frascati (città metropolitana di Roma Capitale). Nonostante la cerimonia fosse top secret, grazie ai social sono emersi alcuni dettagli interessanti. Kitty, figlia di Charles Spencer, ha scelto di vestire abiti della collezione Alta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) È convolata a nozze sabato 24 luglio(30 anni),compianta. Alcon il magnate sudafricano(61 anni) sono seguiti giorni di festeggiamenti presso Villa Aldobrandini, nella zona di Frascati (città metropolitana di Roma Capitale). Nonostante la cerimonia fosse top secret, grazie ai social sono emersi alcuni dettagli interessanti., figlia di Charles, ha scelto di vestirecollezione Alta ...

Advertising

vogue_italia : Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&… - FQMagazineit : Kitty Spencer, il matrimonio della nipote di Lady Diana tra abiti da sogno (di Dolce & Gabbana) e fuochi d’artifici… - mrossi1947 : @vogue_italia Gli Spencer sono sempre problematici. Benvenuta in Italia Lady Kitty. - statodelsud : Kitty Spencer, nipote di Lady D, si è sposata a Roma in Dolce & Gabbana - Pino__Merola : Kitty Spencer, nipote di Lady D, si è sposata a Roma in Dolce & Gabbana -