Chievo, addio Serie B! Respinto il ricorso dal Collegio di Garanzia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Chievo Verona saluta la Serie B. Il Collegio di Garanzia del Coni si è infatti espresso sul ricorso del club clivense sull’esclusione ufficializzata in consiglio Figc dopo la bocciatura della Covisoc. Sono stati bocciati ben 5 dei 6 ricorsi da parte delle società che si erano viste respingere la domanda di iscrizione. L’unica a salvarsi è stata la Paganese in C . Come il Chievo lascia la B, lasciano la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Domani mattina verranno pubblicati i comunicati ufficiali sui ripescaggi. Foto: sito uff Chievo L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) IlVerona saluta laB. Ildidel Coni si è infatti espresso suldel club clivense sull’esclusione ufficializzata in consiglio Figc dopo la bocciatura della Covisoc. Sono stati bocciati ben 5 dei 6 ricorsi da parte delle società che si erano viste respingere la domanda di iscrizione. L’unica a salvarsi è stata la Paganese in C . Come illascia la B, lasciano la C Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese. Domani mattina verranno pubblicati i comunicati ufficiali sui ripescaggi. Foto: sito uffL'articolo proviene da ...

