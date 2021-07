Chiara Ferragni si mostra con le gambe "non depilate". I fan: «Una di noi». La reazione di Fedez spiazza tutti (Di lunedì 26 luglio 2021) Chiara Ferragni si mostra con le gambe "non depilate". Fan entusiasti: «Una di noi». La reazione di Fedez spiazza tutti. Poco fa, il rapper milanese ha postato un... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021)sicon le"non". Fan entusiasti: «Una di noi». Ladi. Poco fa, il rapper milanese ha postato un...

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - leggoit : Chiara #Ferragni si mostra con le gambe 'non depilate'. I fan: «Una di noi». La reazione di #fedez spiazza tutti - Stefycr7T : RT @Alicarbss: Qui per dire che tutto il lavoro di comunicazione lo svolge Giulia moglie manager?? La amo perché ci fa i riassuntini, i pens… - ChiaraAbbafati : RT @Alicarbss: Qui per dire che tutto il lavoro di comunicazione lo svolge Giulia moglie manager?? La amo perché ci fa i riassuntini, i pens… - DevisZanaga : Chiara Ferragni non mi ricambia il follow. Ma chi cazzo si crede di essere?! A ME?! Tolto il follow -