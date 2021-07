Cena e deejay | il trucco delle discoteche In Riviera si balla tutta la notte

(Di lunedì 26 luglio 2021) Senza mascherina e distanziamento. I gestori di bar e locali sulle spiagge: "Non ci importamulte" di MANUEL SPADAZZI

Senza mascherina e distanziamento. I gestori di bar e locali sulle spiagge: "Non ci importa delle multe" di MANUEL SPADAZZIavviata, poi, alcuni ospiti hanno tentato di cambiare desco perché ritenevano che la loro ... Ho riso guardando il video girato da Matteo Curti di Radioin cui i protagonisti sono Luigi ...Le note rimbombano dalle casse. Quando arriviamo, il vocalist quasi è costretto a urlare nel microfono: "Adesso scatenatevi". Ma non ce n’è bisogno. Perché i ragazzi sono già scatenati. Cinque diciott ...Misano, 25 luglio 2021 - Dopo la Villa delle Rose, tocca al Byblos di Riccione. Il noto locale sulla collina di Misano è stato sanzionato dai carabinieri per assembramenti e violazione al divieto di b ...