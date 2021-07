Bentancur arrivato a Torino | a breve incontro con la Juventus

(Di lunedì 26 luglio 2021) Anche Rodrigoè tornato a: il centrocampista dellain città. Presto alla Continassa Giornata di grandi ritorni a: Max Allegri oggi ha accolto alla Continassa Ronaldo, De Ligt, Ramsey, Rabiot e Kulusevski, rientrati dopo Euro 2020 e le meritate vacanze. Anche Rodrigoè rientrato a. Come da programma, fra qualche giorno tornerà ad allenarsi con i compagni, come appreso danews24. Altro rientro per Allegri che presto ritroverà anche gli Azzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

