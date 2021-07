ATP Atlanta 2021, Andreas Seppi fuori al primo turno con Bjorn Fratangelo (Di lunedì 26 luglio 2021) Dura soltanto una partita l’esperienza di Andreas Seppi al torneo ATP di Atlanta. Il tennista altoatesino deve alzare bandiera bianca nei confronti di Bjorn Fratangelo, qualificato e numero 190 della classifica mondiale, in due set combattuti per 7-5 7-6; per Andreas è la terza sconfitta consecutiva dopo Wimbledon e Los Cabos. La partita è equilibrata, con i servizi che dominano. Seppi ha una palla break nel terzo gioco, ma sarà l’unica per lungo tempo. I due giocatori hanno ottimi ritmi in battuta, fino al dodicesimo game quando lo statunitense riesce a procurarsi un ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Dura soltanto una partita l’esperienza dial torneo ATP di. Il tennista altoatesino deve alzare bandiera bianca nei confronti di, qualificato e numero 190 della classifica mondiale, in due set combattuti per 7-5 7-6; perè la terza sconfitta consecutiva dopo Wimbledon e Los Cabos. La partita è equilibrata, con i servizi che dominano.ha una palla break nel terzo gioco, ma sarà l’unica per lungo tempo. I due giocatori hanno ottimi ritmi in battuta, fino al dodicesimo game quando lo statunitense riesce a procurarsi un ...

