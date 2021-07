Ai giochi di Tokyo il medagliere azzurro sempre più ricco: 2 argenti e un bronzo (Di lunedì 26 luglio 2021) Altre medaglie, due d'argento, una di bronzo e una ancora da decidere con la scherma. Niente male. Strepitoso l'argento della staffetta maschile 4x100 stile libero, primo storico podio olimpico in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 luglio 2021) Altre medaglie, due d'argento, una die una ancora da decidere con la scherma. Niente male. Strepitoso l'argento della staffetta maschile 4x100 stile libero, primo storico podio olimpico in ...

Advertising

repubblica : ?? Olimpiadi, prima medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi: va a Vito Dell'Aquila nel taekwondo - Eurosport_IT : ?? ?? Tokyo 2020 - Il diario di Valentina Marchei ( ?? Day 6) La nostra Vale ci porta ne tempio del judo per vivere l… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Gli azzurri in gara oggi ai Giochi di #Tokyo2020. Sono 21 le gare in cui si assegnano le medaglie.… - fabianamorosini : Video per recuperare un tocco di aspetto ludico (e per questo 'aspirante alle medaglie' anche scapestrato) dei Gioc… - UgoBaroni : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Finita l'avventura olimpica di Benedetta Pilato ai giochi di #Tokyo2020. Per lei niente staffetta. La ranista… -