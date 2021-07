Tokyo 2020, Zanni: “Non potrei essere più felice di così, la dedico a mio nonno che mi guarda da lassù” (Di domenica 25 luglio 2021) Mirko Zanni, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi -67 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, ha raccontato le proprie sensazioni dopo la sua grande impresa a cinque cerchi: “Non so ancora in che pianeta sono. Non potrei essere più felice di così. Questa medaglia arriva dopo dieci anni di allenamento, dolori, gioie e tanti sacrifici. Una dedica? A mamma e papà, sicuramente, e poi a nonno che mi guarda da lassù”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Mirko, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi -67 kg ai Giochi Olimpici di, ha raccontato le proprie sensazioni dopo la sua grande impresa a cinque cerchi: “Non so ancora in che pianeta sono. Nonpiùdi. Questa medaglia arriva dopo dieci anni di allenamento, dolori, gioie e tanti sacrifici. Una dedica? A mamma e papà, sicuramente, e poi ache mida”. SportFace.

