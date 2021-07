Tokyo 2020, Dell’Aquila e il collegamento a sorpresa con i genitori dopo l’oro: «Ciao beddi, finalmente ni sintimu» – Il video (Di domenica 25 luglio 2021) Le immagini della vittoria, il podio, la medaglia d’oro al collo. Da Casa Italia, Vito Dell’Aquila, ha ripercorso i momenti che hanno l’hanno portato a conquistare il primo oro azzurro di questa Olimpiade. L’atleta pugliese ha ricordato ai microfoni il nonno, scomparso all’inizio del 2021. «Alla fine – ha dichiarato Dell’Aquila – ha avuto ragione lui. Tanto Vito vince diceva, tanto Vito vince». Poi, per il neo campione olimpico è arrivata una sorpresa inaspettata: il collegamento video con mamma e papà. «Ciao beddi, finalmente ni ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Le immagini della vittoria, il podio, la medaglia d’oro al collo. Da Casa Italia, Vito, ha ripercorso i momenti che hanno l’hanno portato a conquistare il primo oro azzurro di questa Olimpiade. L’atleta pugliese ha ricordato ai microfoni il nonno, scomparso all’inizio del 2021. «Alla fine – ha dichiarato– ha avuto ragione lui. Tanto Vito vince diceva, tanto Vito vince». Poi, per il neo campione olimpico è arrivata unainaspettata: ilcon mamma e papà. «ni ...

