Spionaggio, Marocco: “Non abbiamo sorvegliato Macron” (Di domenica 25 luglio 2021) “Il Marocco non ha spiato il presidente Emmanuel Macron. Non ha spiato l’ex premier o membri del governo. D’altra parte, non ci sono elementi che lo attestino. La relazione tra Francia e Marocco è particolare, costruita sulla storia, su legami umani e culturali estremamente forti, su interessi comuni”. A dichiararlo, in un’intervista al ‘Journal Du Dimanche’, è l’ambasciatore del Marocco in Francia, Chakib Benmoussa, per il quale “esistono reti ostili al Marocco in Francia e altrove, che seguono una logica di destabilizzazione”. Quanto allo spyware Pegasus prodotto dall’israeliana Nso – al centro della ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) “Ilnon ha spiato il presidente Emmanuel. Non ha spiato l’ex premier o membri del governo. D’altra parte, non ci sono elementi che lo attestino. La relazione tra Francia eè particolare, costruita sulla storia, su legami umani e culturali estremamente forti, su interessi comuni”. A dichiararlo, in un’intervista al ‘Journal Du Dimanche’, è l’ambasciatore delin Francia, Chakib Benmoussa, per il quale “esistono reti ostili alin Francia e altrove, che seguono una logica di destabilizzazione”. Quanto allo spyware Pegasus prodotto dall’israeliana Nso – al centro della ...

