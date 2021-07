Pd: Renzi, ‘nulla contro Letta ma tassa successione errore, almeno morire gratis’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Non ho nulla contro Letta ma aumentare la tassa di successione è sbagliato : in Italia le tasse sono troppo alte , almeno fateci morire gratis”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro “controcorrente” a Gallipoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Non ho nullama aumentare ladiè sbagliato : in Italia le tasse sono troppo alte ,fatecigratis”. Lo ha detto Matteopresentando il suo ultimo libro “corrente” a Gallipoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

