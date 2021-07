Olimpiadi, Elisa Longo Borghini è bronzo nel ciclismo: “Corso col cuore” (VIDEO) (Di domenica 25 luglio 2021) Elisa Longo Borghini è medaglia di bronzo alle Olimpiadi nel ciclismo femminile. Dopo il bronzo a Rio, l'atleta si conferma una straordinaria garanzia di medaglia per l’Italia. Il commento a caldo Leggi su itasportpress (Di domenica 25 luglio 2021)è medaglia diallenelfemminile. Dopo ila Rio, l'atleta si conferma una straordinaria garanzia di medaglia per l’Italia. Il commento a caldo

Advertising

Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - rtl1025 : ?? Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in… - SkyTG24 : #Tokyo2020. Terza medaglia per l'Italia: ai #giochiolimpici Elisa Longo Borghini vince il #bronzo nella prova su st… - gaiacastoldi : RT @Eurosport_IT: BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? Tokyo 2… - EliElielba : RT @ilpost: Elisa Longo Borghini ha vinto il bronzo nella prova in linea di ciclismo alle Olimpiadi di Tokyo -