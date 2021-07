Letta | “No Green pass in piazza? Sono manifestazioni contro le riaperture e contro la libertà Fiducioso su riforma giustizia”

(Di domenica 25 luglio 2021) “Ogni manifestazioneilè una manifestazionelela”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enricoa Reggio Calabria per presentare il suo libro “Anima e cacciavite per ricostruire l’Italia” e per incontrare i vertiti del Pd locale e la candidata del centrosinistra Amalia Bruni. A margine dell’iniziativa,si è soffermato sull’esigenza di vaccinare “la maggior parte degli italiani”. Questa è “la condizione per la ...

Advertising

SusannaCeccardi : L’hotspot di Lampedusa è di nuovo al collasso. Sulle nostre coste si riversano, senza controllo, migliaia di migran… - fattoquotidiano : Letta: “No Green pass in piazza? Sono manifestazioni contro le riaperture e contro la libertà. Fiducioso su riforma… - uomok58 : RT @ChiodiDonatella: #DRAGHI STRATTONA #SALVINI COSÌ SI SCOCCIA E SE NE VA DAL #GOVERNO: MANCO PE' GNENTE Così i #compagni fanno'tutto mio… - ECC09159331 : RT @ChiodiDonatella: #DRAGHI STRATTONA #SALVINI COSÌ SI SCOCCIA E SE NE VA DAL #GOVERNO: MANCO PE' GNENTE Così i #compagni fanno'tutto mio… - JNightafter : @tatonissimo 1) Figliolo. Vedi, tu sei liberissimo di fottertene del vaccino, dei vecchi, dei paurosi, di chi ha bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Green

'Ogni manifestazione contro ilPass è una manifestazione contro le riaperture, contro la ... Enrico. Altre manifestazioni sarebbero previste nei prossimi giorni . La guardia resta ......con la tirata sulle vaccinazioni o a Conte con gli interventi in materia di Giustizia o acon ...sappiamo già ci sarà qualche iattura sanitaria infatti ci mollano quest'altra patata delpass ...Ospite a Reggio Calabria, il segretario del Pd Enrico Letta ha parlato anche delle manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia contro il passaporto vaccinale obbligatorio. Ascoltate [VIDEO] ...Egregio Direttore, ma Salvini non aveva sempre detto che si sarebbe vaccinato per sua libera scelta nel mese di Agosto? Mi sembra che siamo in luglio e all'improvviso ecco Salvini vaccinato!