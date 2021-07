Lazio, Sarri si coccola Luis Alberto: è la sua mezzala perfetta (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il caso di inizio ritiro, Luis Alberto ha conquistato Maurizio Sarri che lo ritiene perfetto per il suo gioco In pochi avevano dubbi. Ma, dopo le polemiche per il ritardo, è stato il campo a parlare. Luis Alberto, fin dai primissimi allenamenti, ha dimostrato di essere la mezzala perfetta per il gioco di Sarri. A dimostrarlo è il fatto che, nelle amichevole estive, lo spagnolo sia già a quota sei gol. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Ed ecco che, come rivelato da Il Messaggero, il tecnico ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo il caso di inizio ritiro,ha conquistato Maurizioche lo ritiene perfetto per il suo gioco In pochi avevano dubbi. Ma, dopo le polemiche per il ritardo, è stato il campo a parlare., fin dai primissimi allenamenti, ha dimostrato di essere laper il gioco di. A dimostrarlo è il fatto che, nelle amichevole estive, lo spagnolo sia già a quota sei gol. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ed ecco che, come rivelato da Il Messaggero, il tecnico ...

