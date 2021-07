Fognini e Sonego avanzano Eliminati Musetti e la Errani

(Di domenica 25 luglio 2021) Inizio agrodolce per il tennis italiano a Tokyo 2020, con le eliminazioni al primo turno di Sarae Lorenzoriscattate dai successi di Fabioe Lorenzocontro due atleti di ...

Inizio agrodolce per il tennis italiano a Tokyo 2020, con le eliminazioni al primo turno di Sara Errani e Lorenzo Musetti riscattate dai successi di Fabioe Lorenzocontro due atleti di casa. Sara Errani è stata eliminata da Anastasia Pavlyuchenkova in una partita sensa storia, conclusa 6 - 0, 6 - 1, di cui si è fatto notare solo il ...Tennis Dopo, anche Camila Giorgi supera il primo turno del torneo di tennis. L'azzurra ha battuto agilmente (6 - 3 6 - 2) la statunitense Brady.Inizio agrodolce per il tennis italiano a Tokyo 2020, con le eliminazioni al primo turno di Sara Errani e Lorenzo Musetti riscattate dai successi di Fabio Fognini e Lorenzo Sonego contro due atleti di ...Eliminata l’altro italiana Sara Franceschi, prima delle escluse. Avanzano al secondo turno Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Il ligure, testa di serie numero 15, ha battuto 6-4 6-3 il giapponese Yuichi ...