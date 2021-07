Vaccini ai ragazzi: le risposte dei pediatri ai dubbi dei genitori (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Perché vaccinare i ragazzi contro il Covid-19? Il vaccino è sicuro? Protegge dalle varianti? Ci sono effetti collaterali? L’agenzia di stampa Dire – nel notiziario settimanale Sanità – pubblica le risposte dei pediatri alle più frequenti domande dei genitori “da quando la somministrazione dei Vaccini a mRNA è stata autorizzata anche per la fascia d’età 12-15 anni”. Dire riporta le dichiarazioni di Elena Bozzola, pediatra e consigliera della Società italiana di pediatria (Sip) sui “dubbi più frequenti dei genitori”. Le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Perché vaccinare icontro il Covid-19? Il vaccino è sicuro? Protegge dalle varianti? Ci sono effetti collaterali? L’agenzia di stampa Dire – nel notiziario settimanale Sanità – pubblica ledeialle più frequenti domande dei“da quando la somministrazione deia mRNA è stata autorizzata anche per la fascia d’età 12-15 anni”. Dire riporta le dichiarazioni di Elena Bozzola, pediatra e consigliera della Società italiana dia (Sip) sui “più frequenti dei”. Le ...

Advertising

meb : Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma… - fanpage : ULTIM'ORA Approvato l'uso del vaccino Moderna per i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. - stanzaselvaggia : Mi sembra che i 270 ragazzi di Dubai tra cui 200 positivi e (pare) un consistente numero di vaccinati tra prima e s… - andreapistoni : RT @cris_cersei: Ragazzi, abbiate pietà: questa cosa che ci vaccinano di corsa perché 'i vaccini scadono' o 'a ottob arrivano le cure' non… - anteprima24 : ** #Vaccini ai #Ragazzi: le risposte dei #Pediatri ai dubbi dei genitori ** -